Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Bozcaada'ya Çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 'DASHAN' tankeri güvenli bölgeye demirletildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 19:49
Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tanker Bozcaada'ya Çekildi

Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Arızası

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na güvenli bir şekilde çekildi. Cibuti bayraklı ve 274 metre uzunluğunda olan 85 bin 431 groston ağırlığındaki 'DASHAN' isimli tanker, Rusya'dan Hindistan'a seyir halindeyken Eceabat önlerinde makine arızası ile karşılaştı.

Ulaşım ve Kurtarma Süreci

Durumun derhal yetkililere bildirilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri olay yerine sevk edildi. Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-17' römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan eşliğinde ve 'Kurtarma-15' römorkörünün refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Bu tür kurtarma operasyonları, deniz trafiğinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

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