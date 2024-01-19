Çanakkale Boğazı'nda fırtına alarmı: Feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Yarın Gökçeada’ya gitmek üzere Çanakkale’den kalkacak olan feribotların bir kısmı, kötü hava koşulları sebebiyle seferlerini gerçekleştiremeyecek.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına alarmı: Feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
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Yurt genelinde sıcaklık değerlerinin düşeceği bilgisi aktarılıyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde olası fırtına durumuna karşı önlem olarak boğazda feribot seferlerinde bir kısmı iptal edildi.

Yarın Ege Denizi’nin kuzeyi kötü hava koşullarına maruz kalacak. Bu yüzden GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı ile Adalar arasında yolcu ve araç taşıyan feribotların bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler şunlar: Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den kalkacak olan 05.00, 09.00, 13.00, 19.00 seferleri ve Gökçeada’dan kalkacak olan 07.00, 11.00, 17.00 seferleri.

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