Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Fırtına Dolayısıyla Seferler İptal Edildi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, bu gece ve yarın planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Bu iptaller, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

GESTAŞ A.Ş.'den Açıklama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, resmi açıklamasında Çanakkale'den Kilitbahir'e bu gece saat 00.00'da yapılması planlanan seferin ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 23.00'deki seferin iptal edildiğini bildirdi.

Yarın da, Çanakkale'den Eceabat'a gerçekleştirilmesi beklenen 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00 seferleri ile Eceabat'tan Çanakkale'ye düzenlenecek seferler 04.00, 06.00 ve 07.15'te gerçekleştirilemeyecek. Ek olarak, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 07.30 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye yine 07.30'daki seferler de iptal edildi.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.