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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı: Ekiplerin yardımı ile gemi güvenli bölgeye getirildi

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı: Ekiplerin yardımı ile gemi güvenli bölgeye getirildi St. Vincent Grenadines bayrağı taşıyan "Rise1905" isimli geminin dümeni Çanakkale Boğazı'nda bozuldu. Gemi, sorun giderilene kadar güvenli bir alana çekildi.