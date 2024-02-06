Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı: Ekiplerin yardımı ile gemi güvenli bölgeye getirildi
St. Vincent Grenadines bayrağı taşıyan "Rise1905" isimli geminin dümeni Çanakkale Boğazı'nda bozuldu. Gemi, sorun giderilene kadar güvenli bir alana çekildi.
Yalova'dan Yunanistan'a giden 81 metrelik geminin dümeni, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu yakınlarında kırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, gemi sorun çözülene kadar boğazda bekletildi.
Gemi, Çanakkale Boğazı'nda kılavuz kaptan eşliğinde "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-14" römorkörlerinin yardımıyla Karanlık Liman'a çekildi. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin yönlendirmesiyle güvenli bir alana demirletildi.