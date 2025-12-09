DOLAR
42,56 -0,02%
EURO
49,59 -0,07%
ALTIN
5.718,11 0,37%
BITCOIN
3.830.712,31 0,76%

Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Konteyner Gemisi Makine Arızasıyla Demirletildi

Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' konteyner gemisi, Gelibolu önlerinde makine arızası sonrası kılavuz kaptan ve römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 08:57
Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Konteyner Gemisi Makine Arızasıyla Demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Makine Arızası Nedeniyle Demirletildi

Gelibolu önlerinde saat 18.30'da gerçekleşen arıza sonrası Kıyı Emniyeti römorkörleri müdahale etti

Aliağa'dan İzmit'e seyrederken Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı, 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Gelibolu önlerinde saat 18.30 sıralarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' römorkörleri sevk edildi. Olay hakkında geçecek diğer gemiler bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklendi ve güvenli şekilde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN PANAMA BAYRAKLI 108 METRE BOYUNDAKİ ‘ORİTA’ KONTEYNER GEMİSİ MAKİNE...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN PANAMA BAYRAKLI 108 METRE BOYUNDAKİ ‘ORİTA’ KONTEYNER GEMİSİ MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE KILAVUZ KAPTAN VE RÖMORKÖR TARAFINDAN YEDEKLENEREK ŞEVKETİYE DEMİR SAHASINA DEMİRLETİLDİ.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN PANAMA BAYRAKLI 108 METRE BOYUNDAKİ ‘ORİTA’ KONTEYNER GEMİSİ MAKİNE...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Alkollü Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
2
Erzurum'da 535 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi
3
Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü
4
Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 10 Ayda 241 Trafik Kazası
5
Atatürk Üniversitesi'nden Afet İletişiminde Yeni Adım: 100 km Menzilli Telsiz Sistemi
6
Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Konteyner Gemisi Makine Arızasıyla Demirletildi
7
Bursa'da gasbedilen taksinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi