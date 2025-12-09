Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Konteyner Gemisi Makine Arızasıyla Demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda 'Orita' Makine Arızası Nedeniyle Demirletildi

Gelibolu önlerinde saat 18.30'da gerçekleşen arıza sonrası Kıyı Emniyeti römorkörleri müdahale etti

Aliağa'dan İzmit'e seyrederken Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı, 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Gelibolu önlerinde saat 18.30 sıralarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' römorkörleri sevk edildi. Olay hakkında geçecek diğer gemiler bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklendi ve güvenli şekilde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

