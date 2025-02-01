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Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:03
Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemilere Kapama

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, deniz üzerindeki görüş mesafesinin önemli ölçüde düşmesine yol açtı.

Trafik Kontrolü ve Duyuru

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünden seyir halinde bulunan gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsu ile boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını bildirdi. Bu önlem, deniz güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Normalleşme Süreci

Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte, gemi trafiğinin normale dönmesi bekleniyor. Güvenli navigasyon için tüm denizcilerin dikkatli olması öneriliyor.

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