Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 10 Metrelik Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti ekipleri KIYEM-1 ile müdahale etti
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde bulunan 10 metre boyundaki teknede, Kilye Koyu önlerinde makine arızası meydana geldi. Teknenin üzerinde 2 kişi bulunuyordu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botu, tekneyi yedekleyerek Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırdı.
Yetkililer, müdahalenin ardından teknenin güvenli şekilde limana çekildiğini bildirdi.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.