Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 10 Metrelik Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik tekne, KIYEM-1 tarafından yedeklenip Eceabat Limanı'na güvenle çekildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 16:47
Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 10 Metrelik Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 10 Metrelik Tekne Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti ekipleri KIYEM-1 ile müdahale etti

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde bulunan 10 metre boyundaki teknede, Kilye Koyu önlerinde makine arızası meydana geldi. Teknenin üzerinde 2 kişi bulunuyordu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botu, tekneyi yedekleyerek Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırdı.

Yetkililer, müdahalenin ardından teknenin güvenli şekilde limana çekildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

