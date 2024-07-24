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Çanakkale Boğazı'nda Tekne Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:49
Çanakkale Boğazı'nda Tekne Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda Tekne Arızası ve Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen hızlı ve etkili bir kurtarma operasyonu, makineleri arızalanarak sürüklenmeye başlayan bir tekneyi kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin hemen devreye girmesi sayesinde, tehlikede olan tekne güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Teknenin Arıza Durumu

Olay, Seddülbahir köyü açıklarında meydana geldi. Yaklaşık 10 metrelik özel tekne, seyir halindeyken makinelerinin arızalanması sonucunda sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) ile paylaşarak yardım talep etti.

KEGM'nin Hızlı Müdahalesi

Olayın bildirilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu hızla bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin profesyonel müdahalesi ile içerisinde iki kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi amacıyla güvenli bir şekilde Çanakkale'ye götürüldü.

Bu olay, Çanakkale Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini artırmak için yürütülen çalışmalara bir örnek teşkil ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)...

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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