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Çanakkale Boğazı'nda Vapurlar Yeniden Seferlere Başladı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle ara verilen vapur seferleri yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:04
Çanakkale Boğazı'nda Vapurlar Yeniden Seferlere Başladı

Çanakkale Boğazı'nda Seferler Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis dolayısıyla geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki arabalı vapur seferleri yeniden faaliyete geçti.

Boğaz açıklarında sabaha karşı yoğunlaşan sis, deniz görüş mesafesini ciddi anlamda etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemi kaptanlarına yaptığı telsiz anonsuyla, boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisi artan sis nedeniyle sefer gerçekleştiren GESTAŞ AŞ, bu iki hatta feribot seferlerine ara vermek zorunda kaldı. Ancak sisin etkisinin azalmasıyla birlikte, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 10.30, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin ise saat 12.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Seferlerin Eceabat yönünden çift saatlerde, Çanakkale yönünden ise tek saatlerde yapılacağı belirtildi. Çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişlerinin ise sisin etkisini yitirmesinin ardından normale dönmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

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