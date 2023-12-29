Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis engeli: Transit gemi geçişleri askıya alındı

Yoğun sis, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğini durdurdu. Sis nedeniyle transit gemi geçişleri iki yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis engeli: Transit gemi geçişleri askıya alındı
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Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesini düşüren yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale'de sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi, bazıları da gecikmeli olarak yapıldı.

Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi azaldı ve saat 09.05'te transit gemi geçişleri iki yönlü olarak durduruldu. Boğaz trafiği sisin dağılmasını bekliyor.

Boğaz trafiği sis nedeniyle durdu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzeyden ve güneyden boğaza girecek gemi kaptanlarını telsizle bilgilendirip, boğazın kapatıldığını bildirdi.

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