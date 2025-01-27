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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Sis havanın kararmasıyla arttı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:52
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Sise Takıldı

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz açıklarında sabaha karşı şiddetini artıran sis, deniz üzerindeki görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, 03.40 itibarıyla sis nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı. yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin tekrar normale döneceğini belirtti.

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