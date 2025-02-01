Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedenli Transit Geçişler Durduruldu

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. Feribot seferleri de durduruldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:26
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedenli Transit Geçişler Durduruldu

Yoğun Sis Çanakkale Boğazı'nda Transit Geçişleri Durdurdu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkileyerek çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu. Sisin etkisiyle denizdeki görüş mesafesi düşerken, boğaz açıklarında görüş koşullarının düzelmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kaptanlara telsiz anonsu ile saat 17.40 itibarıyla boğazın çift yönlü transit geçişlerine kapandığını duyurdu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öngörülüyor.

Feribot Seferlerinde Geçici Durdurma

Bunun yanı sıra, boğazdaki sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Yolcuların güvenliği için alınan bu önlemler, sisin dağılması sonrası sona erecek.

Çanakkale'de Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak...

Çanakkale'de Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale'de Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak...

Çanakkale'de Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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