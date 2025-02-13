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Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, hızlı müdahale ile iskeleye başarılı bir şekilde yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:26
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan feribot arızası, seyahat eden yolcuları endişelendirdi. GESTAŞ AŞ'ye ait 'Alınteri-18' adlı feribot, 10.30'da Kilitbahir'den Çanakkale yönüne doğru hareket etti. Ancak, seferin başlamasının üzerinden fazla bir süre geçmeden makine arızası meydana geldi.

50 metre uzunluğunda olan feribot, Çimenlik Kalesi önlerindeki sığlık bölgeye doğru sürüklendi. Gemi kaptanı, durumu telsiz ile acil bir şekilde bildirdi. Yapılan hızlı müdahale ile arızalı feribot, şirkete ait başka bir feribot tarafından yedeklenerek Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.

Feribot güvenceli bir şekilde iskeleye bağlandıktan sonra, personel tarafından yolcular ve araçlar güvenli bir şekilde indirilmeye başlandı. Yolcular, arızanın meydana geldiği sırada büyük bir tedirginlik yaşadıklarını ancak hızlı kurtarma operasyonu ve yedekleme ile güvenli bir şekilde iskeleye ulaştıklarını belirttiler.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan feribot, iskeleye yanaştırıldı.

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