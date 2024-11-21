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Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale'de iptal edilen feribot seferleri, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tekrar hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:34
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'nda Feribot Seferleri Tekrar Aktif

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle daha önce iptal edilen Boğaz hattındaki feribot seferleri bugün yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edilen Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 12.30 itibarıyla, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin ise saat 13.00 itibarıyla tarifeye uygun şekilde yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ayrıca, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak devam ettiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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