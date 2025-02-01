Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Gemi Geçişlerine Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda Yerel Sis Etkisi

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis, denizdeki görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Bu durum, çift yönlü transit gemi trafiğinin geçici olarak durmasına yol açtı.

Gemi Trafik Hizmetleri'nin Duyurusu

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla 07.50 itibarıyla boğazın çift yönlü geçişlere kapatıldığını bildirdi.

Feribot Seferlerinde İptal

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Sisin Dağılması Bekleniyor

Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte, gemi trafiğinin normale döneceği öngörülüyor. Yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini belirtti.