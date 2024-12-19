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Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri durduruldu. Feribot seferleri de etkilendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:49
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda Transit Geçişler Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, çift yönlü transit gemi trafiğini geçici olarak durdurdu. Gece yarısından itibaren boğaz açıklarında yoğunlaşan sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

Boğazın Kapatılması Duyuruldu

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, gemi kaptanlarına telsiz anonsu ile saat 02.05 itibarıyla boğazın çift yönlü geçişlere kapandığını duyurdu. Sisin etkisi azaldığında gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Feribot Seferleri de Durdu

Ayrıca, boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

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