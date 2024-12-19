Çanakkale Boğazı Transit Geçişlere Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından kuzeyden güneye transit gemi geçişlerine açıldı. Daha önce çift yönlü gemi geçişlerine kapatılan boğazda, yeniden seyir güvenliği sağlandı.

Sis Nedeniyle Alınan Güvenlik Önlemleri

Gece saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesini büyük ölçüde azaltmıştı. Bu sebeple Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı. Kuzey ve güneyden boğaza girecek gemi kaptanlarına telsiz anonslarıyla boğazın transit gemi geçişlerine kapatıldığı bilgisi verildi.

Geçişlerin Yeniden Başlaması

Sis dağıldıktan sonra kuzeyden güneye gemilerin geçişine yeniden izin verildi. Güneyden kuzeye transit geçişlerin ise 15.45 itibarıyla başlayacağı bildirildi. Bu gelişme, deniz trafiğinin normalleşmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.