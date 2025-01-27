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Çanakkale Boğazı Transit Gemi Geçişlerine Tek Yönlü Olarak Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesiyle birlikte transit gemi geçişlerine kuzey-güney yönünde açıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:21
Çanakkale Boğazı Transit Gemi Geçişlerine Tek Yönlü Olarak Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. Ancak, geçişler yalnızca kuzey-güney yönünde gerçekleştirilebiliyor.

Dün gece, boğaz açıklarında etkili olan sis nedeniyle denizdeki görüş mesafesi önemli ölçüde düşmüştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kısıtlı görüş koşulları nedeniyle saat 03.40 itibarıyla transit gemi trafiğini çift yönlü olarak askıya aldı.

Sabah saatlerinde boğazdaki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine, transit gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığı belirtildi.

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