Çanakkale Boğazı, Yoğun Sis Sonrası Transit Geçişlere Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı Transit Geçişlere Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle geçici olarak kapatıldığı çift yönlü transit gemi trafiğine, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine ve deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünden seyir halindeki gemilere, 07.50 itibarıyla boğazın transit geçişlere kapatıldığına dair telsiz anonsu yaptı.

Sisin etkisi azaldıkça, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de yeniden başlatıldı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, Çanakkale Boğazı tekrar deniz trafiğine açıldı.