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Çanakkale'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı

Çanakkale'de polis, insan kaçakçılığı şüphesiyle 10 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 kaçakçı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:27
Çanakkale'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen bir operasyon sonucu, polis ekipleri tarafından 10 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak insan kaçakçılığı şüphesi taşıyan 2 kişi tutuklandı.

Detaylar ve Gözaltılar

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan sahil bölgelerine düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracı tespit ederek durdurdu. Yapılan aramada, Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'de polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi...

Çanakkale'de polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

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