Çanakkale'de 104 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 49'u çocuk olmak üzere 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mobil radarı "MORAD-8" tarafından Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen bir lastik bot tespit edildi. Hemen ardından bölgeye sevk edilen "KB-20" botu ekipleri, lastik bottaki 14'ü çocuk olmak üzere 32 Afganistan uyrukluyu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Aynı bölgedeki bir diğer operasyonda ise, düzensiz göçmenleri taşıyan diğer bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu belirlendi. Bu doğrultuda, Sahil Güvenlik Botu "KB-119" konuma yönlendirildi.

Yardım ulaştırılan lastik bottaki 35'i çocuk olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Yapılan operasyon sonucu güvenli bir şekilde karaya çıkarılan 104 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49'u çocuk 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.