Çanakkale'de 16 Gündür Kayıp Olan Ahmet Kemal Engin'in Cesedi Ormanda Bulundu

Çanakkale'de Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Kemal Engin'in (69) cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Engin, 21 Ocak tarihinde huzurevinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Engin'in huzurevine dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ve jandarma'ya bildirdi. Ekipler, kaybolduğu günden itibaren Engin'i bulmak için geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

Yapılan aramalar sonucunda, Ahmet Kemal Engin'in cesedi, Havdan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Ceset, olay yerine yapılan incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.