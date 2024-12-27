Çanakkale'de 19 Suç Kaydı Bulunan Hükümlü Sosyal Medya Dolandırıcılığı Yaparken Yakalandı

Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale’de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan ve toplamda 19 farklı suç kaydı bulunan hükümlü E.K. (40) polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'yi sosyal medya platformları üzerinden yaptığı nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle takibe aldı.

Sosyal Medya Üzerinden Mağduriyet Yarattı

Yapılan titiz takiplerin ardından gözaltına alınan E.K.'nin, Instagram ve Facebook gibi platformlar aracılığıyla birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. E.K.'nin, 8 farklı ilde toplamda 19 suç kaydının olduğu ve hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Arama Sonuçları

Hükümlü E.K.’nin üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk ele geçirildi. Elde edilen bu deliller, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Adli makamlarındaki işlemlerin ardından E.K., cezaevine teslim edildi.

Çanakkale’de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan ve 19 farklı suç kaydı olan hükümlü yakalandı. Aramalarda, 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk ele geçirildi.