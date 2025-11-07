Çanakkale'de 2025'te 155 yangın: 8 bin 477 hektar orman zarar gördü

Çanakkale'de 2025'te 155 orman yangını sonucu binlerce hektar zarar

Çanakkale'de 2025 yılında çıkan 155 orman yangınında, 11 bin 868 futbol sahası büyüklüğünde 8 bin 477 hektar orman alanı zarar gördü. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yanan sahaların yeniden ormanlaştırılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yangın sayıları ve etki

Çanakkale genelinde 2025 yılı içinde 155’i orman, 641’i orman dışı olmak üzere toplam 796 yangın çıktı. Çıkan orman yangınlarında ise 8 bin 447 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölge ekipleri, zarar gören alanlarda yeniden yeşertme çalışmalarını başlattı.

Yetkiliden net uyarı

Enver Demirci şu ifadeleri kullandı: "Yanan bu alanların yeniden orman haline dönüştürülmesi anayasal zorunluluktur. Yanan bu alanlar başka bir amaç için tahsis edilemez. Yeniden orman haline getirilir. Bu manada biz de çalışmalarımızı başlattık"

Çalıştay ile yol haritası hazırlanacak

Yeniden orman kurma çalışmalarının planlanması için bir çalıştay düzenlenecek. Demirci, "24-26 Kasım tarihlerinde Çanakkale’de ‘Orman Yangın Çalıştayı’ yapılacak. Yanan bu sahalarda yapılacak çalışmalarla ilgili çalıştay sonucuna göre projelendirme çalışmaları ve yeniden orman kurma çalışmaları yapılacak. Bu manada yangına dirençli şehirler oluşturma, yangına dirençli orman kurma adına yapılacak çalışmaların altlığı oluşturulacak. Bu çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü’nün yetkililerinin dışında üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız katılarak bu çalıştayı tamamlayacağız. Yanan bu sahaları 2026 yılının sonuna kadar tekrar orman haline getirmiş olacağız" dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü: 14 lokasyonda fidan dikimi

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek. Demirci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede ağaçlandırma faaliyetleri yapılmakta olup yine Çanakkale ilimizde de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri yapılacaktır. Çanakkale ilinde Dardanos mevkisinde 11 Kasım günü saat 11’de tüm vatandaşlarımızı fidan dikim etkinliklerine bekliyoruz. Yine bu 11 Kasım fidan dikim etkinliğine katılamayacak olan vatandaşlarımız 'Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla yapacağımız bu etkinliğe Orman Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden fidan sahiplenerek katkıda bulunabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Not: Yeniden ormanlaştırma çalışmaları saha tespitleri, projelendirme ve çok kurumlu katılımla sürdürülecek.

