Çanakkale'de 2026 İl Yayım Programı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı İl Yayım Programı hazırlıkları kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, programın hedefleri ve uygulanacak faaliyetlerin planlanması amacıyla düzenlendi.

Toplantının Amacı ve İçeriği

Toplantıda; yeni teknolojilerin, üretim materyallerinin ve ekipmanların üreticilere aktarılması konusunun planlanması, eğitimler, kurslar ve tarla günleri gibi yayım faaliyetlerinin şekillendirilmesi ele alındı. Görüşmeler, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve şube ile ilçe müdürlüklerinden gelen 2026 yılı tekliflerinin değerlendirilmesi üzerine odaklandı.

Etkinlik, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve toplantı gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Yöneticilerin Mesajı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, verim ve kaliteyi yükseltmek ancak bilgi ve eğitimle mümkündür. Yeni teknolojilerin, üretim materyallerinin ve ekipmanların üreticilerimize aktarılması; eğitimler, kurslar ve tarla günleriyle gerçekleştirilmektedir. İl Yayım Programı da bu amaç doğrultusunda, paydaşlarımızın iş birliğiyle her yıl hazırlanmaktadır".

Katılımcılar

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale İli Arıcılar Birliği Başkanı Akın Kuşçu, Çanakkale İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Savran, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel katılım sağladı.

