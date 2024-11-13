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Çanakkale'de 207 Düzensiz Göçmen ve 16 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 207 düzensiz göçmen ve 16 insan kaçakçısı yakalandı. 15 kaçakçı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:31
Çanakkale'de 207 Düzensiz Göçmen ve 16 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale ilinde, 207 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 16 insan kaçakçısı yakalandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Yapılan operasyonda, çeşitli uyruklara mensup 207 düzensiz göçmene ulaşılırken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 16 kişi yakalandı. Yakalanan insan kaçakçılarından 15’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz Göçmenlerin Akıbeti

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) için teslim edildi. Ayrıca, yasa dışı geçişlerde kullanıldığı belirlenen 9 araç, 6 şişme bot ve 6 bot motoruna da el konuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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