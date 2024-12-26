Çanakkale'de 22 Bin 275 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekipleri, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 22 bin 275 litre kaçak içki ele geçirdi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışma, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erenköy köyünde düzenlendi.

Operasyonda Neler Bulundu?

Düzenlenen operasyonda, 225 litresi şişelenmiş toplam 22 bin 275 litre fermente şarap ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Bu tür operasyonlarla, kaçak içki ticaretine karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.