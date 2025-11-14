Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı: 15'i Çocuk

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri lastik botta bulunan 24 kaçak göçmeni yakaladı; 15'i çocuk olan grup, TCSG-28 ile Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:13
Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık açıklarında müdahale etti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından durdurulan lastik botta, 15’i çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

