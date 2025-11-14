Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı: 15'i Çocuk
Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık açıklarında müdahale etti
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından durdurulan lastik botta, 15’i çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE LASTİK BOT İÇERİSİNDE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.