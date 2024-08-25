Çanakkale'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık’ta Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kurtarma Anı

Dün, Ayvacık açıklarında bir lastik bot içinde bulunan 26 düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Yapılan ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Botları "KB-111" ve "KB-4510" derhal bölgeye sevk edildi.

Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan göçmenler arasında 11 çocuk da yer alıyor. Düzensiz göçmenler, kurtarma işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yaşanan bu olay, deniz yolu ile gerçekleştirilen düzensiz göçmenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11'i çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.