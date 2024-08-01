Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler düzenledikleri operasyonla 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin Tespiti

Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar sistemi "MORAD-8" ile Ayvacık açıklarında seyir halindeki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Derhal harekete geçen sahil güvenlik botları TCSG-8 ve KB-119 bölgeye sevk edildi.

Yakalanan Göçmenler

Operasyonda, lastik botlardaki göçmenlerin Afganistan, Yemen, Filistin ve Sudan uyruklu oldukları anlaşıldı. Yakalanan göçmenler arasında 8 çocuk da bulunurken, toplamda 36 kişi gözaltına alındı.

İşlemler ve Geri Gönderme Merkezi

Karaya çıkarılan yabancı uyrukluların işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili yasal süreçler gereği Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne transfer edildi.