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Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de yapılan operasyonlarda 38 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:05
Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen kara ve deniz operasyonlarında 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde bir lastik bot tespit etti. Bu tespit sonrası bölgeye TCSG-84 isimli sahil güvenlik gemisi ve KB-20 botu yönlendirildi.

Düzensiz Göçmenler Karaya Çıkarıldı

Operasyon sonucunda, bottaki Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ayrıca aynı ilçede düzenlenen ayrı bir operasyonda ise İran uyruklu 5 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Diğer Yakalamalar Devam Ediyor

Sahil güvenlik gemisi TCSG-61 tarafından karada tespit edilen Afganistan uyruklu 2 kişi de yine ekipler tarafından yakalanarak yerine teslim edildi. Yakalanan yabancı uyruklular, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)’ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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