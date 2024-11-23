Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Kaçakçı Tutuklandı

Çanakkale'de yapılan operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta, Afganistan uyruklu kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 38 düzensiz göçmen bulundu. Bu operasyon sonucu, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen H.E. gözaltına alınarak gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. H.E., adli işlemler sonucunda sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'de polis ekiplerince 38 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.