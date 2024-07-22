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Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale Ezine'de gerçekleşen deprem hakkında açıklama yaptı, olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:33
Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de Deprem Yaşandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Durum Kontrol Altında

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Çanakkale Ezine'de meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Böylelikle, depremin etkileri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yaşanan gelişmelerin takibi ışığında, bakanlık tarafında düzenli iletişim sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

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