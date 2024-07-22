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Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ezine merkezli 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Vali Toraman, olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:12
Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'de Deprem Salgılandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bugün saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vali Toraman'dan Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Kameralarında Anbean

Depremin meydana geldiği an, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

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