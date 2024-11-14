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Çanakkale'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 23'ü çocuk toplam 49 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 kişiye gözaltı işlemi uygulandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:17
Çanakkale'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen kara ve deniz operasyonları sonucunda, 23'ü çocuk olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin Ayvacık açıklarında seyir halinde olan lastik botları tespit etmesiyle başladı.

Sahil Güvenlik Botları Görevlendirildi

Bölgeye yönelik olarak, sahil güvenlik botu TCSG-8 yönlendirildi ve ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

İkinci Operasyonda Göçmenler ve Şüpheliler Yakalandı

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından yapılan ikinci bir operasyonda ise, 10'u çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı zamanda, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen 2 zanlı da gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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