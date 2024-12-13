Çanakkale'de 500 Bin Metrekare ‘Hayalet Ağ’ Temizliği Yapıldı

Çanakkale'de Denizlerden Hayalet Ağlar Temizlendi

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bir proje çerçevesinde, bu yıl 500 bin metrekare alanda 'hayalet ağ' temizliği gerçekleştirildi. Bu yaklaşık 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamındaki çalışmalardan biri.

Kapanış Etkinliği Yat Limanı'nda Gerçekleşti

2024 yılı kapanış etkinliği, Çanakkale Yat Limanı'nda yapıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerde zaman zaman istenmeyen kirletici unsurların varlığını dile getirdi.

Vali Toraman, ilgili açıklamalarında şunları belirtti: “Balıkçılık faaliyetleri sırasında deniz alanında kalan ağlar, deniz hayatı için büyük tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 2016'dan bu yana Çanakkale'de düzenli taramalar yürütüyoruz. Bu yıl 500 bin metrekarelik alan taranarak çıkan hayalet ağların denizden çıkarılması sağlandı.”

Deniz Ekosisteminin Korunması Hedefleniyor

Çıkarılan hayalet ağların bazıları, Yat Limanı'nda sergilendi. Vali Toraman, deniz ekosistemine sağlanan desteği vurgulayarak, balıkçılardan sürdürmeleri gereken sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerine dikkati çekti.

“Asıl olan, bu deniz ekosistemini muhafaza etmek.” diyen Vali Toraman, balıkçılardan özellikle teknik kurallara uygun davranmalarını ve ilgili kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içinde olmalarını beklediklerini ifade etti.