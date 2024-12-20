DOLAR
35,17 -0,23%
EURO
36,7 -0,69%
ALTIN
2.968,32 -1,2%
BITCOIN
3.402.005,7 0%

Çanakkale'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:17
Çanakkale'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 56 düzensiz göçmen kaçak olarak deniz yoluyla seyahat ederken yakalandı.

Sahil güvenlik mobil radar sistemleri MORAD-7 ve MORAD-12, Ayvacık açıklarında ilerleyen iki lastik botu tespit etti. Alarm üzerine, sahil güvenlik ekipleri KB-119 ve TCSG-8 botları ile bölgeye intikal etti.

Düzenlenen operasyonda, botlarda bulunan 19 çocuk dahil olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Filistin, Mısır, Suriye ve Lübnan uyruklular yer alıyor.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne götürüldü.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen...

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen...

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
Güney Afrika'da Yeni Eğitim Yasası Yürürlüğe Girdi: Tartışmalar Devam Ediyor
3
Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı
4
Hamas'tan İsraillilere Kınama: Marda'daki Camiye Saldırı
5
Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı: TSK'ya Yönelik Suçlamalar
6
Botsvana, Güney Afrika'dan Sebze İthalatını Aşamalı Olarak Kaldırıyor
7
Zambiya'da Cumhurbaşkanına Büyü Yapmaya Çalışan İki Kişi Gözaltında

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!