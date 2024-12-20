Çanakkale'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 56 düzensiz göçmen kaçak olarak deniz yoluyla seyahat ederken yakalandı.

Sahil güvenlik mobil radar sistemleri MORAD-7 ve MORAD-12, Ayvacık açıklarında ilerleyen iki lastik botu tespit etti. Alarm üzerine, sahil güvenlik ekipleri KB-119 ve TCSG-8 botları ile bölgeye intikal etti.

Düzenlenen operasyonda, botlarda bulunan 19 çocuk dahil olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Filistin, Mısır, Suriye ve Lübnan uyruklular yer alıyor.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne götürüldü.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.