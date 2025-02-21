Çanakkale'de 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:53
Çanakkale'de 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçak Sigara Operasyonu

Çanakkale'de bir gemiye gerçekleştirilen başarılı operasyonda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda, Panama bayraklı gemiye Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Gemide yapılan arama sırasında, makine dairesine gizlenmiş halde bulunan kaçak sigaralar ortaya çıkarıldı. Kaçak sigaralara hemen el konularak, ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Gündem Özeti: 22 Şubat 2025
3
Washington DC'den Trump'a Yanıt: 'Biz 51. Eyalet Olacağız'
4
Çorum'da Çocuklar Karda Tepsilerle Eğlendi
5
Samsun'da Kar Sebebiyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı
6
Bolu'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi
7
Antalya'da Kamyonet ve Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!