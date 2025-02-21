Çanakkale'de 7 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçak Sigara Operasyonu

Çanakkale'de bir gemiye gerçekleştirilen başarılı operasyonda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda, Panama bayraklı gemiye Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Gemide yapılan arama sırasında, makine dairesine gizlenmiş halde bulunan kaçak sigaralar ortaya çıkarıldı. Kaçak sigaralara hemen el konularak, ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.