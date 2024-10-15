Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 79 düzensiz göçmen ve insan kaçakçıları yakalandı.

Operasyon Bilgileri

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın destekleriyle Kabatepe bölgesindeki "Argos" isimli yelkenli tekneye baskın düzenledi.

Yakalanan Şahıslar

Operasyon sonucunda düzensiz göçmenler ile birlikte, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) adlı iki şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı. Kabatepe mevkii açıklarında yakalanan "Argos" isimli yelkenli tekneye el konuldu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı. Kabatepe mevkii açıklarında yakalanan "Argos" isimli yelkenli tekneye el konuldu.