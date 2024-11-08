DOLAR
34,35 -0,38%
EURO
37,04 0,18%
ALTIN
2.965,58 0,3%
BITCOIN
2.616.285,04 0,4%

Çanakkale'de Afetler İçin Telsiz Ağı Kuruldu

Çanakkale'de, afet durumunda haberleşme sağlamak amacıyla telsiz ağı kuruldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:59
Çanakkale'de Afetler İçin Telsiz Ağı Kuruldu

Çanakkale ve Trakya'da Afet Durumunda Kesintisiz Haberleşme

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD), Çanakkale merkezi ve çevresindeki ilçelerle birlikte Trakya illerinde yaşanabilecek doğal afetlerde etkili haberleşme için yeni bir telsiz ağı oluşturdu. Bu röle ağı, afet anında iletişim kesintilerini önlemek adına önemli bir alternatif sunuyor.

USSOD'un Hedefleri ve Çalışmaları

Derneğin başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, USSOD'un son 8 yıldır çeşitli sosyal projeler yürüttüğünü belirtti. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde haberleşme altyapısında yaşanan sorunları dile getiren Bektaş, bunu göz önünde bulundurarak bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini ifade etti.

Radar Tepesi'nde Kurulan Röle Sistemi

Beş yıl süren çalışmalar sonucunda Çanakkale’deki Radar Tepesi'ne analog ve dijital sistemlerden oluşan bir röle istasyonu inşa edildi. Bektaş, "Bu sistemin entegrasyonu, olası teknik aksaklıklar karşısında dahi iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Hayati öneme sahip bu proje, gelecekteki afetlerde ve acil durumlarda kritik bir rol oynayacak; arama-kurtarma çalışmalarının kapasitesini de önemli ölçüde artıracaktır." şeklinde konuştu.

Afet Yönetimi ve Eğitim Çalışmaları

Bektaş, dernek olarak kurdukları arama kurtarma biriminin AFAD’dan akreditasyon alabilmek için gerekli hazırlıkların devam ettiğini de belirtti. Ekiplerin eğitiminin sürdüğünü vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti: "Ülkemiz bir afet bölgesi ve bu gerçek karşısında ders çıkarmamız şart. Ulusal düzeyde toplumun yararına yönelik çalışmalar yaparak, geniş kitlelerin faydasını gözetiyoruz. Afet hazırlıkları sadece sonrası için değil, öncesinde de etkili bir iletişim sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizle bu adımı attık. Tüm arama kurtarma ekibimiz ve arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Olası bir afet durumunda, röle istasyonumuzu ve frekansımızı tüm gönüllü kuruluşlarla, kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz."

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile...

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde haberleşme altyapısında oluşabilecek kesintilerde alternatif olması amacıyla röle kurularak telsiz ağı hayata geçirildi. Dernekte görev alan ekipler, olası afetlere karşı sürekli olarak eğitimler alıyor.

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile...

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde haberleşme altyapısında oluşabilecek kesintilerde alternatif olması amacıyla röle kurularak telsiz ağı hayata geçirildi. Dernekte görev alan ekipler, olası afetlere karşı sürekli olarak eğitimler alıyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Beklentilerini Güncelledi
2
Diyanet'ten Hac Vizesi İçin Pasaport Uyarısı
3
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Kutlandı
4
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da
5
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
6
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
7
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı