Çanakkale'de Afetler İçin Telsiz Ağı Kuruldu

Çanakkale ve Trakya'da Afet Durumunda Kesintisiz Haberleşme

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD), Çanakkale merkezi ve çevresindeki ilçelerle birlikte Trakya illerinde yaşanabilecek doğal afetlerde etkili haberleşme için yeni bir telsiz ağı oluşturdu. Bu röle ağı, afet anında iletişim kesintilerini önlemek adına önemli bir alternatif sunuyor.

USSOD'un Hedefleri ve Çalışmaları

Derneğin başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, USSOD'un son 8 yıldır çeşitli sosyal projeler yürüttüğünü belirtti. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde haberleşme altyapısında yaşanan sorunları dile getiren Bektaş, bunu göz önünde bulundurarak bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini ifade etti.

Radar Tepesi'nde Kurulan Röle Sistemi

Beş yıl süren çalışmalar sonucunda Çanakkale’deki Radar Tepesi'ne analog ve dijital sistemlerden oluşan bir röle istasyonu inşa edildi. Bektaş, "Bu sistemin entegrasyonu, olası teknik aksaklıklar karşısında dahi iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Hayati öneme sahip bu proje, gelecekteki afetlerde ve acil durumlarda kritik bir rol oynayacak; arama-kurtarma çalışmalarının kapasitesini de önemli ölçüde artıracaktır." şeklinde konuştu.

Afet Yönetimi ve Eğitim Çalışmaları

Bektaş, dernek olarak kurdukları arama kurtarma biriminin AFAD’dan akreditasyon alabilmek için gerekli hazırlıkların devam ettiğini de belirtti. Ekiplerin eğitiminin sürdüğünü vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti: "Ülkemiz bir afet bölgesi ve bu gerçek karşısında ders çıkarmamız şart. Ulusal düzeyde toplumun yararına yönelik çalışmalar yaparak, geniş kitlelerin faydasını gözetiyoruz. Afet hazırlıkları sadece sonrası için değil, öncesinde de etkili bir iletişim sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizle bu adımı attık. Tüm arama kurtarma ekibimiz ve arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Olası bir afet durumunda, röle istasyonumuzu ve frekansımızı tüm gönüllü kuruluşlarla, kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz."

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde haberleşme altyapısında oluşabilecek kesintilerde alternatif olması amacıyla röle kurularak telsiz ağı hayata geçirildi. Dernekte görev alan ekipler, olası afetlere karşı sürekli olarak eğitimler alıyor.

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğince (USSOD), Çanakkale merkez ve çevresindeki ilçeler ile Trakya illerinde yaşanabilecek afetlerde haberleşme altyapısında oluşabilecek kesintilerde alternatif olması amacıyla röle kurularak telsiz ağı hayata geçirildi. Dernekte görev alan ekipler, olası afetlere karşı sürekli olarak eğitimler alıyor.