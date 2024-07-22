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Çanakkale'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:36
Çanakkale'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çanakkale'de Kaza: Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, Çanakkale merkezden Ayvacık yönüne doğru hasta götüren 17 UT 249 plakalı ambulansın, Orman Deposu mevkisinde 34 ZP 624 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldi.

Kazada Yaralananlar Hızla Hastaneye Sevk Edildi

Yaşanan kazada, ambulans içerisindeki sağlık personeli ve hasta ile otomobilde bulunan bir kişi yaralanarak olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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