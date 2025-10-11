Çanakkale'de Balıkçılar Denizde Çırpınan Azerbaycanlıyı Kurtardı

Çanakkale Boğazı'nda ava giden balıkçılar, Kepez Burnu önlerinde denizde çırpınan Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu'nu kurtardı; İlqaroğlu hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:03
Çanakkale'de balıkçılar denizde çırpınan kişiyi kurtardı

Kepez Burnu önlerinde bulunan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi

Çanakkale Boğazı'nda avlanmak üzere seyir halinde bulunan balıkçılar, Kepez Burnu önlerinde deniz yüzeyinde çırpınan bir kişiyi fark etti. Olay sırasında tekne, Yılmazlar-5 idi.

Kaptan Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü'ne bildirdi. Denizden alınan kişi, Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) olarak tespit edildi.

İlqaroğlu, Sahil Güvenlik ekiplerince Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaptan Çiftçi, balık avı için Güzelyalı açıklarına seyir halinde oldukları esnada deniz yüzeyinde çırpınan kişiyi gördüklerini belirtti.

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların av sırasında denizde çırpınırken buldukları Azerbaycan uyruklu kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

