Çanakkale'de Balıkçılardan Örnek Davranış: Binlerce Yavru Kupes Geri Salındı

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait tekne, Bozcaada açıklarında ağlara takılan binlerce yavru kupes ve yüzlerce kasa balığı denize geri saldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:17
Sürdürülebilir avcılık ve duyarlılık ön planda

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi, avlanmak için Bozcaada açıklarına ulaştı. Ağlarını denize bırakan ekip, ağlara takılanların binlerce yavru kupes balığı olduğunu fark etti.

Duyarlı balıkçılar, yavru balıkların korunması amacıyla ve sürdürülebilir avcılığı gözeterek, yüzlerce kasa dolusu balığı dikkatle denize geri saldı. İşlemi yöneten teknenin kaptanı Naci Karabiber, aynı zamanda Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı olarak biliniyor.

Karabiber, yaptığı açıklamada sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaparak, balıkçıların benzer durumlarda aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.

