Çanakkale'de Balkon Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Çanakkale'de Üzücü Olay

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın 3. katında yaşayan Hasan Demir Önen (4), henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü balkonun kenarından düştü.

Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Sevk

Ağır yaralanan minik çocuk, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada gerekli tedavisi yapıldıktan sonra, daha ileri sağlık hizmeti için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.