Çanakkale'de bazı deniz seferleri fırtına nedeni ile iptal edildi

Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri etkilendi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılacak arabalı vapur seferlerinin bir kısmının iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya gidecek olan 05.00, 09.00, 13.00 ve 17.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye hareket edecek olan 07.00, 11.00 ve 15.00 seferleri dışında kalan seferler iptal edildi.

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, Bozcaada'dan 18.00'de, Geyikli'den ise 19.00'da yapılması planlanan seferlerin bir saat öne alındığı duyuruldu. Diğer hatlardaki seferlerde ise olumsuz hava koşullarından etkilenmediği bildirildi.