Çanakkale’de Cezayir uyruklu M.Z.(55) tutuklandı — 15 yıl hapis ve 6 suçtan aranıyordu

Çanakkale’de Cezayir uyruklu M.Z.(55) tutuklandı

Gelibolu’da sahte kimlikle yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, farklı suçlardan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Cezayir uyruklu M.Z.(55), emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Firari şüpheli, Gelibolu emniyet ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Lise kavşağı civarında gözaltına alındı. Üzerinde ele geçirilen sahte İspanyol kimlik kartı üzerinden yapılan incelemeler sonucunda kimliğinin Cezayir uyruklu olduğu tespit edildi.

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında sahte kimlik/resmi belgede sahtecilik suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Z., cezaevine sevk edildi.

Şüphelinin cezasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

