Çanakkale'de Dalgıçlar Müsilajı Görüntüledi: Denizdeki Durum Endişe Verici

Çanakkale kıyılarında müsilajın deniz dibindeki durumu dalgıçlar tarafından görüntülendi. Müsilaj, geniş alanlarda etkisini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:29
Çanakkale'de Dalgıçlar Müsilajı Görüntüledi: Denizdeki Durum Endişe Verici

Çanakkale Kıyılarında Müsilajın Derinlikleri Araştırıldı

Çanakkale'de dalgıçlar, Marmara Denizi ve Ege'nin bir bölümünde 2020 ve 2021 yıllarından beri gözlemlenen müsilajın deniz dibindeki durumunu görüntüledi. Kentte son iki ayda, özellikle lodosun etkisiyle sahil kıyılarına yığılan müsilaj, geniş alanlarda etkisini göstermeye devam ediyor.

Deniz Salyası Kıyıları Kapladı

Dalgalar, müsilajı kıyı şeridine yayarak Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşmasına neden oldu. Eceabat ilçesi ve Kepez beldesi sahillerinde de bu deniz salyasına rastlandı.

Marmara Denizi Eylem Planı

Dalgıçlar tarafından kayda alınan bu görüntüler, müsilajın dipteki durumunu ortaya koydu. 2020 ve 2021 yılları arasında süregelen müsilaj sorunu, Marmara Deniz Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine yol açmıştı. Bu plan kapsamında, tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilerek temizlenmeye çalışılmıştır.

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