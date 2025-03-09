Çanakkale'de Darbedilen Mustafa Ayran Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de darbedilen 60 yaşındaki Mustafa Ayran, hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti. 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:35
Çanakkale'de Darbedilen Mustafa Ayran Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Mustafa Ayran (60) darbedilerek hayatını kaybetti. Ayran, Küçükkuyu beldesindeki bir restoranın önünde tartıştığı kişiler tarafından darp edildi.

Olay sonrasında restorana giren Ayran, bir süre sonra fenalaşarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, Ayran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Ayran'ın cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

4 Şüpheli Tutuklandı

Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılar M.B, Ş.T, S.A ve K.Y'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu olay, ilçe halkında büyük bir üzüntüyle karşılandı ve durumu daha da ciddileştiren gelişmelere sahne olacağı düşünülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde darbedildikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Olayla...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde darbedildikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 zanlı, tutuklandı.

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