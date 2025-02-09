Çanakkale'de Deve Satışı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü

Çanakkale'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, deve satışına bağlı alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Kerim Özdemir (31) hayatını kaybetti. Olay, Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi gelen bir yemek programında gerçekleşti.

Tartışma Sırasında Silah Çekildi

İddialara göre, Özdemir, dün gece düzenlenen yemek etkinliğinde bulunduğu sırada telefonla aranarak dışarıya çıktı. Dışarıda, Yalçın Can Ö. (25) ile deve satışında yaşanan alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilim bir anda büyüyerek, Yalçın Can Ö.'nün tabanca ile Özdemir’e ateş etmesine neden oldu.

Ağır Yaralanan Özdemir Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Kerim Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Yalçın Can Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Festival Ertelendi

Böylece, olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali'nin ertelendiği duyuruldu. Festivale katılmayı planlayan vatandaşlar, gelişmeleri tedirginlik içerisinde takip ediyor.