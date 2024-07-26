Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen operasyonlar sonunda 22 kişinin karaya çıkarıldığı bildirildi. 12 düzensiz göçmen yakalanırken, motoru arızalanan lastik bottaki 10 kişi de kurtarıldı.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik botları 'KB-20' ve 'KB-4304', Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında, Çakmak Burnu önlerinde bir lastik botun bulunduğu ihbarı alarak hızlı bir müdahalede bulundu. Lastik botla Hıyarlık mevkisinden karaya ulaşan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk toplam 12 kişi yakalandı.

Aynı bölgede motoru arızalanarak sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen, 2'si çocuk olan grupta kurtarıldı ve güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı, motoru arızalanan ve sürüklenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.